CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden rezalet

Beşiktaş Belediyesi, Şeb-i Arus ve Noel'i birlikte kutlamak üzere yeni bir etkinliğe imza attı.

FETÖ'NÜN DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNİ HATIRLATTI

Ancak bu etkinliğe Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerinin alet edilmesine, Twitter üzerinden tepki yağdı.





Twitter kullanıcıları, FETÖ'nün "Dinler Arası Diyalog" projesine atıfta bulunarak, Beşiktaş Belediyesi'nin bu projeyi devam ettirme gayreti içinde olduğunu vurguladılar.

BELEDİYEYE TOKAT GİBİ YANIT: YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN...

Bir Twitter kullanıcısı, Mevlana'nın "ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" sözünü paylaşırken, diğer bir kullanıcı ise, "şaka değilse ruh hastasısınız, o da değilse diyalogcu FETÖ'cüsünüz" mesajını yazdı.

İşte Beşiktaş Belediyesi'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları:















