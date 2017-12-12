  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden rezalet

'li 'nden rezalet

Giriş Tarihi: 12.12.2017 00:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 02:07
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden rezalet

'li sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir rezalete imza attı. 'nün izinde olduğunu bir kez daha gösteren Beşiktaş Belediye Başkanı , ve Noel'i birlikte kutlamak üzere yeni bir etkinliğe imza attı.

, ve Noel'i birlikte kutlamak üzere yeni bir etkinliğe imza attı.

FETÖ'NÜN DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNİ HATIRLATTI
Ancak bu etkinliğe hazretlerinin alet edilmesine, Twitter üzerinden tepki yağdı.

Twitter kullanıcıları, 'nün "Dinler Arası Diyalog" projesine atıfta bulunarak, Beşiktaş Belediyesi'nin bu projeyi devam ettirme gayreti içinde olduğunu vurguladılar.

CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi

BELEDİYEYE TOKAT GİBİ YANIT: YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN...
Bir Twitter kullanıcısı, Mevlana'nın "ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" sözünü paylaşırken, diğer bir kullanıcı ise, "şaka değilse ruh hastasısınız, o da değilse diyalogcu FETÖ'cüsünüz" mesajını yazdı.

İşte Beşiktaş Belediyesi'nin o paylaşımı ve gelen tepkilerden bazıları:







GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden rezalet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN