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  3. Son dakika: Beşiktaş Belediyesi, Noel ve Şeb-i Arus'un birlikte kutlanacağı etkinliği iptal etti

Son dakika: , Noel ve Şeb-i Arus'un birlikte kutlanacağı etkinliği iptal etti

Giriş Tarihi: 12.12.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 17:46
Son dakika: Beşiktaş Belediyesi, Noel ve Şeb-i Arus'un birlikte kutlanacağı etkinliği iptal etti

yarın akşam Noel ve İslam alimi Mevlana’yı anma töreni olan Şeb-i Arus'un birlikte kutlanacağı etkinlik düzenlediğini açıklamıştı. Ancak özellikle üzerinden gelen tepkiler üzerine etkinlik iptal edildi. FETÖ’ye verdiği destek ile sık sık gündeme gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın bu etkinliği, Fetullahçıların dinlerarası diyalog faaliyetlerini çağrıştırırken, Konya’da bir STK Beşiktaş Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP'li sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir rezalete imza attı. FETÖ'nün izinde olduğunu bir kez daha gösteren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şeb-i Arus ve Noel'i birlikte kutlamak üzere yeni bir etkinliğe imza attı.

Beşiktaş Belediyesi, Şeb-i Arus ve Noel'i birlikte kutlamak üzere yeni bir etkinliğe imza attı.

FETÖ'NÜN DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNİ HATIRLATTI

Ancak bu etkinliğe Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerinin alet edilmesine, Twitter üzerinden tepki yağdı.

Twitter kullanıcıları, FETÖ'nün "Dinler Arası Diyalog" projesine atıfta bulunarak, Beşiktaş Belediyesi'nin bu projeyi devam ettirme gayreti içinde olduğunu vurguladılar.

BELEDİYE İPTAL ETTİ

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu yıl ülke ve dünya gündemindeki gelişmeler dolayısıyla toplumun çeşitli katmanlarında oluşan hassasiyetleri göz önüne alarak kutuplaştırmayı artıracak faaliyetlerden kaçınmak adına her iki etkinliğimizi de iptal etme kararı aldık" denildi.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden rezalet

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği, Noel ile Şeb-i Arus etkinliğini birlikte kutlayacağını duyuran Beşiktaş Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Seda Kuşvuran, Mevlana Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş Belediyesinin yapmayı planladığı etkinlikle başta Mevleviler olmak üzere herkesi rahatsız ettiğini söyledi.

Kuşvuran, "Programın bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Sorumlulardan da hassas gönüllerde oluşturduğu tahribatı düzeltmeye yönelik özür bekliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların etkinliğe ilişkin harekete geçmesini beklediklerini ifade eden Kuşvuran, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel mirasımızın en mühim unsurlarından biri, Mevlevi mukabelesi ya da Ayin-i Şerif olarak adlandırılan semanın aslına uygun şeklinde korunması, yaşatılması ve icra edilmesine yönelik genelge yayımlamıştı. Beşiktaş Belediyesinin Noel kutlamaları ile birlikte Şeb-i Arus kutlamasını kınıyoruz ve bu etkinliğin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından dernek üyeleri, Beşiktaş Belediyesi hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.

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Son dakika: Beşiktaş Belediyesi, Noel ve Şeb-i Arus'un birlikte kutlanacağı etkinliği iptal etti
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