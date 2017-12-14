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iyde yeni gelişme

'nın Büyükelçisi 'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili ile iltisaklı olduğu eski bir polis daha tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 20:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 21:29
Karlov cinayetiyde yeni gelişme

'nın Büyükelçisi Andrey 'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, ile iltisaklı olduğu için meslekten ihraç edilen eski polis Ramazan Yücel tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yücel, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yücel, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yücel'in "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

le ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 2'si polis 4 kişi tutuklanmıştı.

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Karlov cinayetiyde yeni gelişme
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