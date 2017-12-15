FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz'dan 17 Aralık itirafı

Türkiye'ye iftira atma merkezi haline gelen New York'taki yargılamada son olarak FETÖ firarisi eski polis Hüseyin Korkmaz tanık kürsüsüne çıktı. FETÖ'cü Korkmaz ABD ile kirli iş birliğini itiraf edip, FBI'dan 50 bin dolar mali yardım aldığını ve savcılık tarafından kendisine kira yardımı yapıldığını da ifade etti. Korkmaz 17/25 Aralık darbe girişimine ait belgeleri de ABD'ye kaçırdığını itiraf etti.

FETÖ'cüler Korkmaz ve Saygılı'nın ihanet görüntüleri



İHANETİ İTİRAF ETTİ

FETÖ'cü polis memuru Hüseyin Korkmaz bugünkü duruşmada 17 Aralık dosyasını ve diğer kumpas delillerini çaldığını, bunların 2013, 2014 ve 2016'da Türk yasalarını ihlal ettiğini davada itiraf etti.



Korkmaz'ın açıklamaları, Türkiye'ye karşı kurulan kumpası bir kez daha gözler önüne serdi.





BELGELERİ HAVAALANINDA AMERİKAN GÜVENLİK KUVVETLERİNE VERMİŞ

Firari Korkmaz, pazartesi günü verdiği ifadede ise şubat 2016 serbest bırakıldıktan sonra ağustos ayında Türkiye'den nasıl kaçtığı hakkında bilgiler vermiş ve 17 Aralık operasyonuna ait belgeleri nasıl beraberinde kaçırdığını anlatmıştı.

İfadesinin ilk gününde zaman zaman ağladığı gözlenen Korkmaz, delillerin bir kısmını ismini açıklamadığı soruşturma savcısından bir kısmını da soruşturmada görev almış bir polis memurundan aldığını ifade etmişti. Kokmaz, deliller ve ailesiyle beraber Türkiye'den kaçışını "Bir kaçakçı buldum, beni kaçırmasını istedim. Kara sınırından kaçtım." sözleriyle anlatmıştı.

İlk girdiği ülkeden pasaport temin edemediğini, başka bir ülkeye geçtiğini ve orada da pasaport alamadığı için üçüncü bir ülkeye gittiğini ifade eden Korkmaz, bu ülkede kendi adına düzenlenmiş bir pasaport edindiğini anlatmıştı. Bu ülkelerden Türkiye'ye iade edileceğinden korktuğunu belirten firari FETÖ üyesi Korkmaz, daha sonra ABD'ye kaçmaya çalıştığını anlatmıştı.

Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların "katkısıyla" ABD'ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini belirtmişti. Türkiye'de yargılandığı davada Korkmaz, 17/25 Aralık dosyalarında hiç görev almadığını ve gelişmeleri medyadan takip ettiğini savunarak "tek parafım yok, 17 aydır neden tutukluyum?" şeklinde ifadelerde bulunmuştu.