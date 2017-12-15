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yi burada toplayacağız’ diye yazan kişi çıktı

Türkiye’ye Kumpas davasında ’dan aldığı 50 Bin Dolar para karşılığı tanıklık yapan ’cü eski komiser yardımcısı ’a ait olduğu belirlenen bilgisayarda yapılan incelemelerde 17/ girişiminde FETÖ’cü polislerin haberleşmek üzere kullandıkları ‘Spark’ adlı program bulunduğu, programda Korkmaz’ın ‘’yi burada toplayacağız’ ifadelerinin yer aldığı yazışmaları yapan kişi olduğu belirlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 08:19 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 08:32
‘Bütün Kabineyi burada toplayacağız’ diye yazan kişi çıktı

17- darbe girişiminin baş aktörlerinden 'cü eski komiser yardımcısı ABD'deki kumpas davasında tanık olarak ifade verdi. Firari Korkmaz Türkiye'den kaçırdığı bazı belgeleri havalimanında 'a verdiğini, FBI'dan 50 bin dolar aldığını açıkladı.

Türkiye'de Temmuz 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Şubat 2016'da 25 Aralık'ta kumpas davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Tartışılan bu tahliyeye üye hâkim İbrahim Gözükara karşı çıktı.

Hüseyin Korkmaz'ın kullanımında olduğu ortaya çıkan bilgisayarda yapılan incelemede ise Fetullahçı polislerin emniyet içinde haberleşmek üzere kullandıkları belirlenen 'Spark' adlı program bulundu. Programın içerisinde ise 'Kabineyi burada toplayacağız' ifadeleri yer alıyordu. Bu yazışmayı Hüseyin Korkmaz'ın yaptığı tespit edildi.

DÖNEMİN BAŞBAKANI'NI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

25 Aralık'ta kumpas dosyasında yer alan gizli tanık Fatih ise verdiği ifadede "Polis memuru Fatih Yiğit' in 17 Aralık Operasyonu'nun Komiseri Hüseyin Korkmaz' a ben 'Dönemin Başbakanı' şeklinde yazıyorum dediğinde, Hüseyin Korkmaz da bu durumu memnuniyetle karşılıyordu ki ortada henüz 17 Aralık operasyonu dahi yoktu, her ikisinin de fezlekesi yazım aşamasındaydı" ifadelerini kullanmıştı.

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‘Bütün Kabineyi burada toplayacağız’ diye yazan kişi çıktı
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