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: Beykoz Başsavcılığı soruşturma başlattı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ’ın oğlu ’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemede bulunan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Zeki Taşpınar ilk etapta şüpheli bir durumla karşılaşmadı. Başsavcılık, olayın mi olduğu ile ilgili soruşturma yürütecek.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 15:53
Son dakika: Beykoz Başsavcılığı soruşturma başlattı

Eski Başbakanlardan 'ın 'nda cesedi bulunan oğlu 'ın ölümü ile ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Zeki Taşpınar olayı haber alır almaz Beykoz Konakları'nda olayın yaşandığı eve gitti. Savcı masası ekiplerinin evde yaptığı incelemeye refakat etti.

ŞAKAĞINDAN TEK KURŞUNLA

Savcılığın ilk tespitlerine göre, Yavuz Yılmaz olay sırasında evde yatak odasındaydı. Şakağından ateşli silah ile vurulmuş şekilde bulunan Yılmaz'ın başında da olayda kullanıldığı zannedilen silah bulunuyordu.

NOT YOK

Nöbetçi Savcı kontrolünde yapılan ilk incelemede Yavuz Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, cesedin bulunduğu odada herhangi bir not bulunmadığı öğrenildi. Eve ilk olarak Yavuz Yılmaz'dan haber alamayan telefonlarına ulaşamayan korumaların girdiği belirtilirken savcının şimdilik şüpheli bir durumla karşılaşmadığı öğrenildi.

DERİNLEMESİNE SORUŞTURULACAK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın her ihtimale karşı olayın mı cinayet mi olup olmadığını derinlemesine araştıracak. Soruşturma çerçevesinde aile yakınları, çalışanlar, korumalar ve komşuların ifadelerine başvurulacak. Yavuz Yılmaz'ın en son kiminle görüştüğü ve telefon trafiği de kontrol edilecek.

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Son dakika: Beykoz Başsavcılığı soruşturma başlattı
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