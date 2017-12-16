Son dakika: Beykoz Başsavcılığı soruşturma başlattı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Beykoz Konakları'nda cesedi bulunan oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümü ile ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

SAVCI İNCELEME YAPTI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Zeki Taşpınar olayı haber alır almaz Beykoz Konakları'nda olayın yaşandığı eve gitti. Savcı Cinayet masası ekiplerinin evde yaptığı incelemeye refakat etti.

ŞAKAĞINDAN TEK KURŞUNLA

Savcılığın ilk tespitlerine göre, Yavuz Yılmaz olay sırasında evde yatak odasındaydı. Şakağından ateşli silah ile vurulmuş şekilde bulunan Yılmaz'ın başında da olayda kullanıldığı zannedilen silah bulunuyordu.

NOT YOK

Nöbetçi Savcı kontrolünde yapılan ilk incelemede Yavuz Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, cesedin bulunduğu odada herhangi bir not bulunmadığı öğrenildi. Eve ilk olarak Yavuz Yılmaz'dan haber alamayan telefonlarına ulaşamayan korumaların girdiği belirtilirken savcının şimdilik şüpheli bir durumla karşılaşmadığı öğrenildi.

DERİNLEMESİNE SORUŞTURULACAK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın her ihtimale karşı olayın intihar mı cinayet mi olup olmadığını derinlemesine araştıracak. Soruşturma çerçevesinde aile yakınları, çalışanlar, korumalar ve komşuların ifadelerine başvurulacak. Yavuz Yılmaz'ın en son kiminle görüştüğü ve telefon trafiği de kontrol edilecek.