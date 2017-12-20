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'dan Türkçe ve Arapça tweet

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'a yönelik sözlerine bugün 'dan çok sert tepki gelmişti. Erdoğan, twitter hesabından da konuyla ilgili Türkçe ve Arapça açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Arapça tweet

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

ARAP HALKLARI, BİZİM CANIMIZDIR, CİĞERİMİZDİR, GÖNÜLDAŞIMIZDIR, YOLDAŞIMIZDIR

Arap halkları, tıpkı Orta Asya'daki, tıpkı Balkanlardaki, tıpkı Kafkasya'daki, tıpkı diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz gibi bizim canımızdır, ciğerimizdir, gönüldaşımızdır, yoldaşımızdır.

DÖKTÜĞÜMÜZ KANLARIN HER DAMLASI...

Millet olarak, Rabbimizin rızası ve Peygamber Efendimizin hatırası uğruna, kutsal toprakları korurken döktüğümüz kanların her damlası bizim için şereftir, şandır, inşallah dar-ı bekada şefaat vesilemizdir.

KİMİ HAD BİLMEZ, TARİH BİLMEZ, DİPLOMATİK NEZAKET BİLMEZ YÖNETİCİLER..

Bazı ülkelerin kimi had bilmez, tarih bilmez, diplomatik nezaket bilmez yöneticileri, ne Arap halklarıyla olan kardeşliğimize ne de Rabbimizin rızası ve Peygamberimizin şefaati uğrunda verdiğimiz mücadeleye gölge düşüremez.

MÜSLÜMAN OLMANIN BİRLEŞTİRİCİLİĞİ HEPİMİZE YETER

Uhuvvetten nasibi almamış olanların hezeyanları, Türkleri de, Arapları da, Kürtleri de, Farisileri de, diğer Müslümanları da bağlamaz. Müslüman olmanın birleştiriciliği hepimize yeter.

Her taşın altından BAE çıkıyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Arapça tweet
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