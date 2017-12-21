Hakimden juriye yasadışı delil baskısı

ABD'de Türkiye'ye yönelik devam eden kumpas davasının hakimi Richard Berman 2014 yılında Fethullahçı YKK Hukuk Bürosu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.

KUMPAS DAVASI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Berman, dava jürisinin müzakereye başlayacağı sırada Fethullahçı polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesi açısından önemli olabilecek bir çıkış yaptı.

Berman, jüri üyelerinin dosyaya eklenen bir delilin sırf elde edilme şeklini doğru bulmadıkları için o delili göz ardı edemeyeceğini belirtti.

ABD VE FETÖ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Berman'ın bu sözleri skandal olarak değerlendirildi.17 Aralık kumpas dosyasına ilişkin bazı belgeler FETÖ üyesi Hüseyin Korkmaz tarafından ABDye kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Korkmaz, ABD'deki mahkemede bunu ifadesinde itiraf etmişti.

Delillerin hukuka uygun elde edilmesi gerektiğine işaret eden hukukçular, Hüseyin Korkmaz'ın Türkiye'den kaçırdığı deliller üzerinden yargılama yapılamayacağına işaret ediyor.

Jüri üyeleri bu akşam toplanarak müzakerelere başlayacak.