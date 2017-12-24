Haberler > Gündem Haberleri > Sudan'da Emine Erdoğan'a Kudüs teşekkürü

'da 'a teşekkürü

'ın Afrika ziyaretinde kendisine eşlik eden , Cumhurbaşkanı'nın eşi ile bir araya geldi. Widad Babiker, konusundaki duruşu nedeniyle Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve 'ye teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 24.12.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 22:19
Sudan'da Emine Erdoğan'a Kudüs teşekkürü

'nın Hartum ziyaretine kendisine eşlik eden , Cumhurbaşkanı'nın eşi ile görüştü.

Görüşmeye Sudan Sosyal Dayanışma Bakanı, Sağlık Bakanı, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı, Sudan Kadınları Federasyonu Başkanı ve İş Sahipleri Federasyonu Başkanı'nın yanısıra Milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı mevkidaşı ile görüştü

Sudan Hanımefendisi ile Bakan ve milletvekillerinden oluşan heyet, Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı 'a ve 'ye konusundaki duruşu nedeniyle teşekkür etti.

Heyet, Türkiye'nin İslam dünyasının sorunları konusundaki öncü rolü nedeniyle takdirlerini vurguladı. Emine Erdoğan ise, Türkiye'nin her zaman Sudan'ın kalkınma süreçlerine destek olacağını, dost ve kardeş Sudan halkının her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sudan'da Emine Erdoğan'a Kudüs teşekkürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN