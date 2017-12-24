Sudan'da Emine Erdoğan'a Kudüs teşekkürü

Cumhurbaşkanı'nın Hartum ziyaretine kendisine eşlik eden Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı'nın eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile görüştü.

Görüşmeye Sudan Sosyal Dayanışma Bakanı, Sağlık Bakanı, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı, Sudan Kadınları Federasyonu Başkanı ve İş Sahipleri Federasyonu Başkanı'nın yanısıra Milletvekilleri de katıldı.

Sudan Hanımefendisi ile Bakan ve milletvekillerinden oluşan heyet, Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye Kudüs konusundaki duruşu nedeniyle teşekkür etti.

Heyet, Türkiye'nin İslam dünyasının sorunları konusundaki öncü rolü nedeniyle takdirlerini vurguladı. Emine Erdoğan ise, Türkiye'nin her zaman Sudan'ın kalkınma süreçlerine destek olacağını, dost ve kardeş Sudan halkının her zaman yanında olacaklarını söyledi.