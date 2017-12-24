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'den Sudan'da stratejik anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'lı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Sudan ile arasında stratejik konsey anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2017 19:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 19:18
Türkiye'den Sudan'da stratejik anlaşma
Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Sudan'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Sudan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün bir adım attık. Türkiye Sudan arasında bir stratejik konsey anlaşmasının imzalanmış olması büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte bakanlarımız kendi aralarında çalışmalarını yaparken her yıl bir ülkede yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çok önemli bir stratejik anlaşma." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'den Sudan'da stratejik anlaşma
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