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davasında ara karar!

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi çalışanlarıyla ilgili ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların tutukluğunun devamına karar verdi ve bir sonraki duruşma Silivri Adliyesi'ne alındı.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 20:18
Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar!

Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı , muhabiri ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü.

Duruşmada Ahmet Şık'ın savunmasına "siyasi" olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti.

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Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma Silivri'ye alındı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 421, gazeteci Ahmet Şık 360, Emre İper ise 263 gündür tutuklu bulunuyor.

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Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar!
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