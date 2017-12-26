Osmanlı adasını Türkiye ihya edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sudan ziyaretinin ikinci gününde başkent Hartum'dan uçakla Port Sudan Havaalanı'a geçti. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanında karşıladı.
TEKBİRLİ KARŞILAMA
Erdoğan'a burada da Sudan halkı sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan, ellerindeki Türk ve Sudan bayraklarıyla tekbir getirerek kendisini karşılayan vatandaşları makam otomobilinden selamladı. Erdoğan, daha sonra eski bir Osmanlı İmparatorluğu şehri olan Sevakin Adası
'nı ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı döneminde Kızıldeniz'in ve Hicaz'ın denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlandığı Sevakin Adası'ndaki Osmanlı eserleri olan gümrük binası, Hanefi ve Şafi camilerini inceledi, TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, buradaki Hanefi Camisi'nde namaz kıldı. Valilik olarak kullanılan Osmanlı dönemine ait eski gümrük binasında da Erdoğan ve El Beşir'in katılımıyla iki ülkenin işadamları arasında işbirliği ve yatırım anlaşması imzalandı. Türk tarafında anlaşmaya işadamı Aziz Yıldırım imza koydu. Ziyaret ettiği Hartum Üniversitesi'nce hukuk alanında fahri doktora unvanı verilen Erdoğan ardından Sudanlı mevkidaşı El Beşir ile Türkiye
- Sudan İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki programdaki konuşmalarında özetle şunları söyledi:
Sevakin Adası, Kızıldeniz'in ve Hicaz'ın denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlandığı önemli bir Osmanlı üssüydü.
UMRE'DEN ÖNCE SEVAKİN
Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle rica ettim. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek. Sudan bununla iftihar eder. Hatta turizm
de yeni bir adım atarız. Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz. Bu olur mu? Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız."
EL BEŞİR 'TAMAM' DEDİ
Değerli kardeşim Ömer Beşir 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Sizin buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Şimdi biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz. Gerisi var gerisini söylemiyorum.
PAKET TURİZM
Türkiye'den umreye gitmek isteyenler gelecekler Sevakin Adası'ndaki tarihi yerleri gezecekler. Oradan da gemiyle Cidde'ye geçecekler. İşte buna aynı zamanda turizmde paket turizm deniyor. Bu da halklarımızın da kaynaşmasını getirir ve tarih yeniden dirilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede ağırlıklı olarak Kudüs konusunun ele alındığı öğrenildi.
HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
Türkiye-Sudan İş Forumu'ndaki konuşmasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bu ziyaretlerinde tesis edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 21 anlaşmayı iki günde gerçekleştirdik. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 500 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimizin yeterli olmadığı açıktır. Artık bizim hedefimizi 1-2 yıl içinde belki 1-2 milyar dolar olabilir ama biz 10 milyar doları hedeflemeliyiz. Zira 39 milyonluk Sudan, 80 milyonluk Türkiye, 119 milyonluk iki kardeş ülke. Öyleyse bizim bu potansiyeli üretmemiz ve 10 milyar doları yakalamamız lazım" dedi.
ÜLKEMİZDE GİBİYİZ...
Hartum Üniversitesi'nde 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ve tekbirlerle karşılanan Erdoğan, "Sudanlı kardeşlerimin muhabbeti karşısında inanın kendimizi Hartum'da değil, Ankara'da, İstanbul'da, ülkemizde hissediyoruz. Hamdolsun Sudan ziyaretimiz anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçiyor" dedi.