Son Dakika:CHP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı

FETÖ'cü darbe girişimine karşı, sürekli "tiyatro" benzetmesi yaparak hain kalkışmayı sulandıran CHPbu sefer darbeye direnen gazilere dil uzattı.





DARBEYE DİRENENLERE HAKARET

Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımladı: "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

CHP'li vekilden darbeye direnen kahramanlara çirkin hakaretler





SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Darbeye direnenlere alçakça hakaret eden CHP'li Aldan'a sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Aldan'ı özür dilemeye davet eden sosyal medya kullanıcıları, skandal sözlerinden dolayı hesap sorulması gerektiğini de ifade etti.



"CHP İYİCE ŞİRAZEDEN ÇIKTI"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li vekilin skandal açıklaması ile ilgili "CHP iyice şirazeden çıktı" dedi.

CHP'Lİ ÖMER SÜHA ALDAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığının konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.