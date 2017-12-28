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Son Dakika: personeli ve öğretim üyeleri hakkında flaş karar!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, /PDY soruşturması kapsamında, 4'ü faal çalışan, personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 10:48
Son Dakika: Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyeleri hakkında flaş karar!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü faal çalışan, personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 2'Sİ HALEN GÖREVDEYDİ

Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 şüphelinin öğretim üyesi ve personel olduğu, 4'ünün halen çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri öğrenildi.

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Son Dakika: Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyeleri hakkında flaş karar!
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