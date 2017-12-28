Hepsi boş tartışmalar

Başbakan
Binali Yıldırım, 15 Temmuz
darbe girişimini önleyen sivillere yargı kalkanı getiren ve kamuoyunda tartışmaya neden olan 696 sayılın Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121'inci maddesi için net açıklama yaptı. Yıldırım, "hiçbir düzenleme yapılmayacak, dilinde filan da sonu yok. CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak için Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad'a gitti. 2 günlük ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı
'nda basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, 696 sayılı KHK'nın tartışılan 121'inci maddesi başta olmak üzere şunları söyledi:
'DARBECİLERİ Mİ KORUYACAĞIZ'
Bu konu birkaç gündür ülkemizde konuşuluyor ama bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir. Yani biz darbecilerin yanında mı olacağız, yoksa darbeye karşı koyanların yanında mı olacağız? Bunu anlamamız lazım.
CHP'NİN KAFA KARIŞIKLIĞI DEVAM EDİYOR:
CHP'nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez.
BAŞKA TARAFA ÇEKİLMESİN:
15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatını ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.
121'İNCİ MADDEDE DÜZENLEME YOK
Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Dilinde filan da bir sorun yok. Düzenleme 667, 668'deki düzenlemede kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor. Ona yapılan küçük bir ilave, darbeye karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır? Bunu anlamak mümkün değil.
KUDÜS'Ü KONUŞTULAR
Başbakan
Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile biraraya geldi. Görüşmede Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Türkiye
'nin, köklü tarihi olan, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem de vurgulandı. Kral Selman
ise Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi. Başbakan Yıldırım, görüşmelerinin ardından Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kısa ama oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım, iki konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti. Yıldırım, bunlardan ilkinin bölgesel konular olduğunu bildirdi. Irak, Suriye, Filistin, İsrail meselesi, Yemen'de devam eden iç savaş, karışıklıklar ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra bütün bölgeyle ilgili durumları ele aldıklarını ve değerledirdiklerini belirten Yıldırım, bu konulardaki çözüm yollarını, yapılması gerekenleri konuştuklarını anlattı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:
"PRENS SELMAN TÜRKİYE'YE GELECEK"
"İkili ilişkilerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz, hangi alanlarda iş birliği fırsatlarımız var, bunları da enine boyuna ele aldık. Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var. Tabii ki yüzde 100 olması söz konusu değil, ufak tefek de olsa bu anlaşmazlık değil ama çözüm noktasında farklı düşüncelere sahip olduğumuz konular da var. Bunları da samimi ve dürüst bir şekilde değerlendirdik. Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir." Başbakan Yıldırım, yakın zamanda Veliaht Prens
Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.
ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK
Az
kaldı, cuma günü de inşallah bütün Türkiye bilmiş olacak. Taraflar arasında karar veriliyor. Cuma günü zaten tamamlanmış olacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.