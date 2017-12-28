15 Temmuz
Derneği, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK
) 121'inci maddesiyle getirilen düzenlemeyi desteklediklerini bildirdi. Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle hain darbe girişimine engel olan kahraman gazilerin ve o gece FETÖ
'cü hainlerin ülkeyi işgal girişimine engel olan vatandaşların yargılanma ihtimalinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.
ÇIKIŞLAR MANİDAR
KHK'nin sadece 15-16 Temmuz'u kapsadığının herkes tarafından malum olduğu halde konuyu farklı boyutlara taşımak isteyenlerin tutumunun manidar bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu yöndeki "çirkin kampanyayı yürütenler" kınandı. Vatan müdafaası için sokağa çıkanların gözünün korkutulmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, "15 Temmuz destanının her bir kahramanı söz konusu KHK ile güvence altına alınmıştır. Yapılan düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.