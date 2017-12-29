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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katoliklerin ruhani lideri Franciscus ile telefon görüşmesinde, ABD'nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi

Giriş Tarihi: 29.12.2017 13:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Kudüs'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

BM KARARI MEMNUNİYET VERİCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD'nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

BİR ARAYA GELME KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR

Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle, 2018'in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundular.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü
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