O hainin cenazesini bile istemeyiz

ABD
'de Türkiye aleyhine devam eden davada 50 bin dolar karşılığında tanıklık yaptığı ortaya çıkan FETÖ
üyesi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz
'a hemşehrileri tepkili... Afyonkarahisar
'ın Kızılören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, "O vatan haininin cenazesini bile istemiyoruz" derken, Korkmaz'ın bazı akrabaları ise soyadlarını değiştirmek istiyor.
'PARA İÇİN VATANINI SATIYOR'
FETÖ mensubu eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, Türkiye'den kaçırdığı sözde belgeleri ABD'ye götürdüğünü ve 50 bin dolar karşılığı Halk Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla
'nın yargılandığı davada tanıklık yaptığını itiraf etmişti.
25 Aralık davası sanığı da olan Hüseyin Korkmaz'ın memleketi Afyonkarahisar'ın bin 500 nüfuslu Kızılören ilçesinde yaşayan hemşehrileri, FETÖ'cü komiserin adını bile duymak istemiyor. Doğma büyüme Kızılörenli 52 yaşındaki İbrahim Eroğlu, "O vatan hainine Kızılören'de mezarlıkta bile yer yok. Nereye gömeceklerse gömsünler ama buraya getirmesinler. O vatan haininin cenazesini burada istemiyoruz. Önceden bir plan yapmışlar. Hep birlikte yurtdışına kaçtılar. Şimdi de ABD'de para karşılığında vatanını satıyor" dedi.
Hüseyin Korkmaz'ın anne-babasının eski evi
AKRABALARI: UTANIYORUZ
Veterinerlik yapan ve uzaktan Hüseyin Korkmaz'ın akrabası olan Mustafa Sarıkaya ise şunları söyledi: "Kızılören'in adının bir vatan haini ile anılması çok kötü. Hüseyin Korkmaz, dedesi tarafından bizim akrabamız olur. Böyle bir akrabam olduğu için utanıyorum. Adını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Korkmaz soyadını değiştirmek isteyenler var."
Böyle bir akrabası olduğu için utanç duyduğunu anlatan 70 yaşındaki Mustafa Kaya ise "Bu memleketin hiç mi suyunu içmedin, havasını solumadın. Oğlum olsa onu evlatlıktan reddeder, onu asarım" diyerek tepkisini gösterdi.
'AKRABALARI BİLE KAPIDAN ALMAZ'
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol (sağda), ilçede camide bayramlaşma başta olmak üzere pek çok geleneğe Hüseyin Korkmaz'ın hiçbir zaman katılmadığını belirterek şunları söyledi: "Babası Mustafa Korkmaz Aydın'da imam olarak görev yapıyordu. İmam olmasına rağmen maddi durumu çok iyiydi. 15 Temmuz'da rol alan insanlar şimdi Amerika'da o misyonlarına devam ediyorlar. Artık akrabaları bile Hüseyin Korkmaz'a ve ailesine asla kapı açmaz."