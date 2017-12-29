Son dakika: Bylock tuzağına KHK düzenlemesi

Yayımlanacak yeni Kanun Hükmünde Kararname ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) geliyor.

YENİ KHK İLE TAHLİYE OLANLARIN İŞE İADESİ SAĞLANACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Yönlendirme olduğu belirlenen kişilerin tahliyesine başlanmıştı.

Bylock tuzağına KHK düzenlemesi

ŞİMDİYE KADAR 112 MADUR TESPİT EDİLDİ

FETÖ/PDY'nin kurduğu Bylock oyununun ortaya çıkmasının ardından 11 bin 480 kişinin mağdur durumda olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tüm illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen listenin araştırılması ile Malatya'da telefonlarının rızaları dışında Bylock ilişkilendirildiğini 112 kişi tespit edildi.

Yapılan tespitte 112 kişiden bazıları hakkında dava açıldığı, bazıları hakkında soruşturmanın devam ettiği ve bazıları hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirlendi. Hakların da dava açılan bu kişilerden 5'nin ise halen tutuklu bulunduğu tespit edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ise listeyi FETÖ/PDY davalarına bakan mahkemelere gönderdi.

3 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise 'Bylock' mağduru olduğu belirlenen 3 kişi hakkında başka bir suç ve delilin olmaması nedeniyle tahliye kararı verdi. Tahliye edilen isimler arasında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Malatya Emniyetinde TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Hakan Yıldırımoğlu'nun kardeşi Furkan Yıldırımoğlu da bulunuyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasının çözülmesinde önemli görevler üstlenen Hakan Yıldırımoğlu daha sonra Ankara TEM Şube Müdürü olarak atanmıştı. Ancak kardeşinin kullandığı hattan Bylcok çıkması üzerine Yıldırımoğlu pasif bir göreve alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...