‘FETÖ avukatı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında 15 Temmuz darbecilerine sahip çıkan ve vatandaşları şehit eden FETÖ'cü askerleri savunan açıklamaları infiale yol açtı. Siyasiler, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün avukatı... Hayal âleminde yaşıyor" dedi. İşte o tepkilerden satır başları:



HİTLER DÖNEMİNDE SANIYOR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu kendisi TV karşısında kahvesini yudumlarken, 250 kahramanın ülkesi uğruna can verdiği 15 Temmuz gecesini unutturmaya çalışıyor. Vatandaşın canına kast edildiği gece ortadan kaybolacaksın, bugün çıkıp can ve mal güvenliğim yok diyeceksin! Buna kargalar güler. Ana muhalefetin başında olmak kimseye bu ülkenin itibarına dil uzatma hakkı vermez. Kılıçdaroğlu hayal aleminde yaşıyor. Kendini Hitler döneminde zanneden birinden Türkiye'ye fayda gelmez.



DARBECİLERE ARKA ÇIKIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: Kemal Tosun, Münir Alkan, Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Abdullah Tayyip Olçok... Ve daha nice kahraman şehitlerimiz. Ey Kılıçdaroğlu, bu kahramanlarımız vatan için toprağa düştü. Onları şehit eden, sizin arka çıktığınız FETÖ'nün darbeci hainleri.

KİMİN ADINA KONUŞUYOR?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bir avuç insan dışındaki herkesin özgürlükleri ve hakları ayaklar altına alınmış olacaktı. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun insan hakları, özgürlükleri adı altında yanında durduğu FETÖ'cüler bunu yapacaktı. Bu millet, o hainlerin kahramanlık destanı yazmışlar gibi duruşmalara gitmesini hazmedemiyor, bunun da gereğinin yapılmasını istedi. Milletin temsilcileri de gereğini yaptı. KHK düzenlemesiyle getirdiğimiz budur. Kimin arkasında durduklarını, kimin adına bu tip açıklamaları yaptıklarını bir kere daha düşünüp öyle konuşmaları lazım. Tasvip edilebilecek sözler değil.



GÜNDEMLERİ FETÖ AVUKATLIĞI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: CHP'nin her skandalından sonra, "Bu kadar da olamaz" diye tepki gösteriyoruz ama adamlar büyük bir başarıyla her seferinde daha da rezil açıklamalar yapabiliyorlar. Adamların tüm gündemi FETÖ avukatlığına dönmüş durumda. Gelinen süreçte CHP bir parti olmaktan çıkmış, adeta FETÖ'nün avukatlık bürosuna dönüşmüş durumdadır.

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 22 Aralık 2017'de TBMM'deki basın açıklamasında ve 24 Aralık 2017'de CHP'nin Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan, 22 Aralık'taki konuşması için 100 bin, 24 Aralık'taki konuşması için de 150 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira manevi tazminat talep edildi. Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun ve genel başkanı bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemleri, FETÖ'nün söylemleriyle örtüşmekte olup, bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt tarafından adı geçen siyasi partiye empoze edildiği hususunda yaygın bir kanaat oluşmuştur" denildi.