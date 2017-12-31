Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Gaybubet evinde saklanan FETÖ'cü ByLock kurulu telefonu tuvalete attı

Gaybubet evinde saklanan 'cü kurulu telefonu tuvalete attı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/PDY) gaybubet evine yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında, meslekten ihraç edilen eski okul müdürünün içinde kurulu olduğu belirlenen cep telefonu tuvaletin deliğinde bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 10:33
Gaybubet evinde saklanan FETÖ'cü ByLock kurulu telefonu tuvalete attı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce 'da bir okulda müdürlük yaparken /PDY mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Nazif B.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesindeki örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Polis ayrıca bu evde FETÖ operasyonu kapsamında başka bir ilin emniyeti tarafından aranan M.A. ve karısı Z.V.A.'nın da olduğunu belirledi.



SİFON SESİ ELE VERDİ

Polis eve baskın düzenledi. Ancak zanlılar kapıyı bir süre açmadı. Bu arada polis kapıya "aç polis" diye bağırıp vururken içeriden sifon sesi geldi. Bir süre sonra kapı açılınca polis, Nazif B.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Polis hemen sifon sesinden şüphelenerek tuvalete gidip arama başlattı. Yapılan aramada zanlının örgüt ile bağlantı kurduğu ve yüklü olan telefonun tuvaletin deliğine atıp üzerine ise sifonu çektiği anlaşıldı. Telefonu çıkaran polis, karı kocanın da ByLock kullandığını tespit etti.
Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

FETÖ'nün Gaybubet'inde yakalanan 68 kişinin sorgusu sürüyor

Malatya'daki FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaybubet evinde saklanan FETÖ'cü ByLock kurulu telefonu tuvalete attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN