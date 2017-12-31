Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı

Putin’den Erdoğan’a mesajı

Giriş Tarihi: 31.12.2017
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı
Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı 'a gönderdiği mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, -Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti. Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN