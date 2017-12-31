Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a gönderdiği yeni yıl
mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye
-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti. Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.