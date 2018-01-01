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Avrupa’dan çocuk kaçırıyor

’de darbe üstüne darbe yiyen gözünü, Avrupa’daki Kürt kökenli ailelerin çocuklarına dikti. Örgüt bir yılda 55 ailenin, 14-17 yaş arasındaki çocuklarını kaçırd

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
PKK Avrupa’dan çocuk kaçırıyor
, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük kayıp vermesi ve katılımın yok denecek kadar azalması üzerine 'de 'umudunu kesti' ve gözünü Avrupa'daki Kürt kökenli ailelerin çocuklarına dikti. SABAH, bu konuda istihbarat birimlerinin hazırladığı raporun ayrıntılarına ulaştı. ve SİHA'ların da desteğiyle, aralarında örgütün ele başlarının da olduğu 15 binden fazla PKK'lı etkisiz hale getirildi. Örgüte katılım ise yok denecek kadar azaldı.

AİLELERE DE TEHDİT
PKK da son bir yıl içinde , , , ve 'daki Kürt kökenli 55 ailenin 14-17 yaş arasındaki çocuklarını, sözde sportif ve kültürel dernek adı altında kamp ya da yarışma bahanesiyle kaçırıp 'a götürdü. Ayrıca örgütün Avrupa ülkelerinde sabotaj, uyuşturucu ticareti, kuryelik, gasp gibi eylemlerde kullandığı çocuklara "Polis sizi tespit etti. Yakalanırsanız ömür boyu hapis yatacaksınız, aileniz sınır dışı edilecek, tek çareniz bu ülkeden kaçmak" diyerek kandırdığı da belirlendi. Çocukları kaçırılan aileler Türk makamlarına ve yardım kuruluşlarına başvurdu. PKK'nın kaçak yollardan Kuzey Irak'a geçirdiği çocukları eylem kadroları ile görüştürmeden silah ve bomba eğitimi verdiği ortaya çıktı. Örgütün daha sonra bu çocukları Türkiye ve saflarına gönderdiği belirlendi. PKK Almanya'dan kaçırdığı 14-16 yaşlarındaki 25 çocuğu ise PKK'nın Belçika'daki kamplarında tutup afiş asma, bildiri dağıtma gibi faaliyetlerde kullandı. Çocukların peşine düşen aileler ise "Artık onu unutun. Yoksa sizin de sonunuz kötü olur" denilerek tehdit edildi. PKK'nın Avrupa ülkelerinden dağa kaçırdığı bazı çocukların eli silahlı fotoğraflarını facebook'ta sahte hesaplar üzerinden paylaşıp ailelere "Çocuğunuz kendi geldi. Onu ve kendinizi seviyorsanız peşini bırakın" mesajı yolladığı belirtildi.

TATİL KAMPI VAADİYLE KANDIRDILAR
İsveç'ten başvuran aileler, spor derneklerine kayıtlı olan çocuklarının Varlmand bölgesindeki tatil kampına gitme vaadiyle götürüldüğünü anlatırken, Almanya ve Belçika'da yaşayan Kürt kökenli aileler ise kaçırılan çocuklarının kayıtlı olduğu "Kültür dernekleri" aracılığıyla önce PKK'nın güney Fransa'daki kampına oradan da Irak'a götürüldüklerini anlattı.
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PKK Avrupa’dan çocuk kaçırıyor
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