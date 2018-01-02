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, 'daki olaylardan çok memnun

ABD Başkanı Donald 'ın "'da değişimin vakti geldi" açıklamasından sonra Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katzc de, İranlı göstericilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını umduğunu söyledi. Bu açıklama, İsrail ve ABD'nin İran'ı artık doğrudan hedef aldıklarını gösteriyor.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 01:40
İsrail, İran'daki olaylardan çok memnun

Bir radyosuna demeç veren İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "'ın iç meselelerine karışmıyoruz ancak İran halkının "özgürlük ve demokrasi mücadelesini" kazanmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

"PROTESTOCULAR KAZANIRSA İSRAİL'E YÖNELİK TEHDİTLER ORTADAN KALKAR"

Bakan, İran halkının özgürlük ve "demokrasi mücadelesini" kazanması halinde İsrail ve bölge geneline yönelik tüm tehditlerin ortadan kalkacağını savundu.

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İsrail'in üçüncü ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduğunu ve bu nedenle ABD Başkanı Donald 'ın aksine İran'daki gösterilerin devamını açıkça talep etmeyeceğini kaydeden Katz, "Başkan Trump'ın nükleer anlaşmaya karşı takındığı sert tutum, anlaşmayı gözden geçirmesi ve Tahran'ı yaptırımlarla tehdit etmesi, hiç şüphe yok ki, iç durumu da etkiliyor" diye ekledi.

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İsrail, İran'daki olaylardan çok memnun
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