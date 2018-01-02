Mehmetçiğe Konya’dan anne yemeği

Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya'nın Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında, Konyalı anneler tarafından yapılan yaprak sarması, içli köfte, su böreği gibi yemekler helikopterle Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı. Şırnak'ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçik, bu sürprizle, 2017'nin son akşam yemeğinde kilometrelerce öteden gelen, "anne sevgisi" katılmış yemekleri yemenin sevincini yaşadı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Hanımlarımız gözlerinin yaşıyla hamurlarını açtı, yemeklerini yaptı" dedi. Jandarma Uzman Çavuş Güray Mercümek "Annelerimizin dualarını arkamızda hissediyoruz. Burada yediğim yemeklerden annemin yemekleri gibi lezzet aldım. Hepsine teşekkür eder, ellerinden öperim" diye konuştu.



YAVRULARIMIZA AFİYET OLSUN

Askerler için yemek hazırlayan annelerden Ayten Başaşçı, "Askerlerimize ellerimizle, duygularımızla seve seve yemek hazırlıyoruz. Anne yemeklerini özlemişlerdir. Yavrularımız afiyetle yesin" dedi.

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