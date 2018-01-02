Türkiye'den flaş İran açıklaması

Türkiye, İran'da altıncı gününe giren protesto gösterileriyle ilgili resmi açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"İran'da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.

RUHANİ'NİN SÖZLERİNE VURGU YAPILDI

Türkiye, dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

Türkiye'den İran açıklaması

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan ve ABD'nin tam destek verdiği gösteriler beşinci gününde devam ediyor. Son dakika gelen bilgilere göre, ülkenin önemli bir bölümüne yayılan protestolarda ölenlerin sayısının 29'a yükseldiği öğrenildi.

İran medyası ile Batılı haber ajanslarından gelen haberlerde çelişkili bilgilerin yer alması ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. İran yönetimi bölgede Batılı ajanların cirit attığını ve kimliği belirsiz kişiler tarafından bazı göstericilerin öldürülmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğunu belirtmişti.

Öte yandan AFP'nin servis ettiği bir harita adeta yaşanan korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Ajans, yayınladığı haritada kırmızı nokta ile belirlediği bölgeleri rapor edilen ölüm haritası olarak kaydetti.