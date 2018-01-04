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Son dakika: 'cü hakkında tutuklama kararı

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı 'cü hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 17:00
Son dakika: FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı

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Son dakika: FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı
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