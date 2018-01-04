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Prenses Süreyya ve

bugünkü yazısında bir dönem isimleri yönetimi ile birlikte anılan Prenses Süreyya ve ’yı kaleme aldı. ’de de bu iki ismin çok popüler olduğunu yazan Haşmet Babaoğlu, İran’ın yıllarca hanedan ve sosyete haberleriyle oyalandığını yazdı.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 09:44
Prenses Süreyya ve Farah Diba

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çocuk hafızanın en aşina yüzleri kimlerdi diye sorsanız bana, hiç düşünmeden şöyle cevaplardım: Ailem ve yakın çevremdekilerden sonra hemen Prenses Süreyya ve Farah Diba.



Çünkü 60'lar boyunca basınımızın en gözde konuları hanedanında olup bitenler ve ŞahRıza Pehlevi'nin ikinci ve üçüncü (son) eşlerinin hayat hikâyeleriydi. Prenses Süreyya'nın hüzünle bakan yeşil gözleri her hafta dergileri süslerdi.
Hatta hatırlıyorum; haksızlığa uğradığını düşündükleri Prenses Süreyya'yı sevenler ile Kraliçe 'cılar birbirlerine küslerdi.
Çok sonraları anladım ki...
Türk modernleşmesi monarşilere falan karşı değildir. Cumhuriyetçiliği de bazı yönleriyle fena halde tartışmalıdır.
Türk modernleşmesinin karşı olduğu tek monarşi Osmanlı'dır.

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Prenses Süreyya ve Farah Diba
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