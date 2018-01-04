HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Çocuk hafızanın en aşina yüzleri kimlerdi diye sorsanız bana, hiç düşünmeden şöyle cevaplardım: Ailem ve yakın çevremdekilerden sonra hemen Prenses Süreyya ve Farah Diba.







Çünkü 60'lar boyunca basınımızın en gözde konuları İran hanedanında olup bitenler ve ŞahRıza Pehlevi'nin ikinci ve üçüncü (son) eşlerinin hayat hikâyeleriydi. Prenses Süreyya'nın hüzünle bakan yeşil gözleri her hafta dergileri süslerdi.

Hatta hatırlıyorum; haksızlığa uğradığını düşündükleri Prenses Süreyya'yı sevenler ile Kraliçe Farah Diba'cılar birbirlerine küslerdi.

Çok sonraları anladım ki...

Türk modernleşmesi monarşilere falan karşı değildir. Cumhuriyetçiliği de bazı yönleriyle fena halde tartışmalıdır.

Türk modernleşmesinin karşı olduğu tek monarşi Osmanlı'dır.

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