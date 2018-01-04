20. yüzyıl direniyor.

Geçip gitmeye yanaşmıyor.

Ama bir dakika!

Önce şunu anlatayım...

Çocuk hafızanın en aşina yüzleri kimlerdi diye sorsanız bana, hiç düşünmeden şöyle cevaplardım: Ailem ve yakın çevremdekilerden sonra hemen Prenses Süreyya ve Farah Diba.

Çünkü 60'lar boyunca basınımızın en gözde konuları İran hanedanında olup bitenler ve Şah Rıza Pehlevi'nin ikinci ve üçüncü (son) eşlerinin hayat hikâyeleriydi. Prenses Süreyya'nın hüzünle bakan yeşil gözleri her hafta dergileri süslerdi.

Hatta hatırlıyorum; haksızlığa uğradığını düşündükleri Prenses Süreyya'yı sevenler ile Kraliçe Farah Diba'cılar birbirlerine küslerdi.

Çok sonraları anladım ki...

Türk modernleşmesi monarşilere falan karşı değildir. Cumhuriyetçiliği de bazı yönleriyle fena halde tartışmalıdır.

Türk modernleşmesinin karşı olduğu tek monarşi Osmanlı'dır.

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CNNTürk ve başka bazı kanallarda "" zevzeklikleri yapan sözde uzmanları(!) görünce yukarıda anlattıklarım aklıma geldi.Hâlâ aynı yerlerdeler.Şah zamanında İran modernmiş de, falan filan...Tabii bilen bilir; gizli polis Savak'ın muhaliflere işkenceleri de görülmemiş ölçüde "modern" yöntemlere dayanıyordu. Bizim modernlerimiz zatenanlayamamışlardı.Yıllarca hanedan ve Tahran sosyetesinin görüntüleriyle oyalandılar.Sürekli yaltaklandıkları1979 Guadalupe Zirvesi'nde "" kararını verdiğindende haberleri olmadı bizimkilerin. Oysa takvimedikkat etmek bile yeterli. GuadalupeZirvesi 4 Ocak'taydı. 16 Ocak'ta ŞahPehlevi ve ailesi İran'ı terk etti. 1 Şubat'tada Humeyni sürgünde olduğu Paris'tenayrılıp Tahran'a geldi.20. yüzyıl gitmemek için direniyor, dedim ya...Şimdi İran karışınca bütün Batı ajanslarıhaberleriyle dolmaya başladı.Gençlik çağımın en garip örgütlerindendi:bir ideolojisi vardı.Bir ara komuta kademesinde birbirlerine karşı silahların çekildiğini, daha sonra da örgütün yavaş yavaş söndüğünü duymuştuk.İşe bakın!Kim bilir, daha neler yaşayıp göreceğiz!