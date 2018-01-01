Ne oldu?***
31Aralık'ı devirdik, 1 Ocak sabahına uyandık.
Global ayin bitti.
Takvime bakılırsa yeni bir yıldayız.
Hadi itiraf edin; ortada yeni hiçbir şey yok.
Asıl mesele şu ki...
Niyetlerimiz ve eylemlerimizle gerçekten "yeni"nin peşine düşmeyeceksek, günler, aylar, yıllar eskiden nasılsa, öyle kalacaklar.
İki gündür astrologların 2018 tahminleriyle
eğleniyorum.
Eğleniyorum, dedim diye, hafife alıyorum sanmayın.
Aslına bakılırsa, astronomi bilimine
bakışım da öyle, o da beni eğlendiriyor. (Epistemolojik bir sorun, orasını kurcalamayın!)
Zaten astrolojiyle bir problemim yok ama astrologlarla var.
Yazdıkları gazetenin politik duruşuna göre "Yengeç burcunda meydana gelecek dolunayın Uranüs'le yaptığı ters açıyı
" yorumlama becerilerini(!) hayretle izliyorum mesela...
Bütün boğa burçlarının "kafa işçisi
" olduklarını düşünmelerindeki rahatlık, ikizler burçlarını iki ayda bir gayrimenkul alıp satan
birileri gibi görmelerindeki pervasızlık çok garip.
Uysal, ürkek astrologlar olduğu gibi pek cüretkâr ve atılganları da
var.
Mesela bunlardan biri açık açık ocak ayının 17'sinde darbe olacağını yazdı
geçen gün. (İnsan gerçekten haritaya
mı bakıyor, yoksa birileri kulağına
mı üflüyor diye düşünüyor!)
Üstelik yıldız haritalarında, ne hikmetse,
birdenbire OHAL
de görünmeye
başlamış. Satürn'ün yerine bakıyor ve
şıp diye oradan "OHAL sıkıntıları
"nı
çıkartıyorlar.
***
Esas hikâye ise öteki tarafta...
İnsan demek, endişe
demek. Varlık hamurunda var. Astroloji bir eliyle gelecek endişesini kışkırtıyor, öteki eliyle okşayarak yatıştırıyor.
Fakat hepsini anlasam, mesela "önümüzdeki günlerin temel gündemi para, tasarruf, krediler ve yatırım konuları olacak
" türünden bir lafın ciddiye alınmasını anlayamıyorum. Hayır! Ne zaman temel gündem para, tasarruf, ekonomi konuları olmadı ki!
Geçen gün tanınmış bir astrologun 2017 tahminlerine baktım. Düşündüm de, şimdi "hepsi tuttu!
" diye övünüyordur.
E tutar tabii! Saymadık şey bırakmamış, hiç boşluk yok: Enflasyondan
, dış politikada farklı ittifaklara; doğal kaynaklar üzerinde kavgadan dini temeli örgütlerin kavgalarına kadar her şey var.
Neymiş?
O yalan bu yalan, gerçekler can acıtıyor
, al biraz da sen bunlarla oyalan
dünyasıymış!