Ne oldu?

31Aralık'ı devirdik, 1 Ocak sabahına uyandık.

Global ayin bitti.

Takvime bakılırsa yeni bir yıldayız.

Hadi itiraf edin; ortada yeni hiçbir şey yok.

Asıl mesele şu ki...

Niyetlerimiz ve eylemlerimizle gerçekten "yeni"nin peşine düşmeyeceksek, günler, aylar, yıllar eskiden nasılsa, öyle kalacaklar.

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