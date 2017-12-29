Geçti üzerinden ama daha çok konuşmalıydık...

Sosyal medyada öfkelendik, tartıştık, çekiştirdik...

Ve hızla tüketip "unutulmaya terk edilen haberler" rafına kaldırıverdik.

Oysa hep ihmal ettiğimiz bir açıdan; yani "erkekler dünyası"nda bir erkek olmanın zorlukları üzerinden de tartışsak ne iyi olurdu!

Anladınız onu...

Hazır oldayken amirinden kıyasıya dayak yiyen zabıta memurundan söz ediyorum.

Basın "bayılıncaya kadar dayak" diye yazdı, hatırlarsınız. Ama gerçekte daha sonra düşüp yere yığılmıştı; elbette gergin bir tel gibi kendini kasmaktan, ortalık yerde aşağılanıp hiç tepki göstermemiş olmanın ağırlığından...

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Haklı olarak erkekler dünyasında kadın olmanın sıkıntılarını dert ediyor, yazıp çiziyoruz.Erkeklerinkadınlara ve çocuklarakarşı muazzam bir hoyratlık,aşağılama, zorbalık, saldırganlıkgerçeği var ki, görmezden gelemeyiz. Bir tür acil durum ikazı veriyor her şey....Üstelik konuşmaktan kaçındığımız bir başka nokta daha var:İş hayatımız.Konu ne zamanve bu yüzden en derinmoral değerlerimizin, hatta sağlığımızınuğradığı kayıplaragelse, kapatıyoruz.Neden? Çünkü canımızı çok acıtıyor.Aslına bakarsanız zabıtaya amirinden dayak görüntülerinde bu gerçekle de yüzleştik, değil mi?O zabıta memuru belki iddia edildiği gibi ekmek parası yüzünden veya belki "" kültürüne bağlı olduğu için "hazır ol"da kaldı ve sonra bayıldı.Şimdi yargıya aktarılan bu olayı bırakıp gündelik hayatımıza göz atalım...Batı ülkelerinde yapılan araştırma ve sağlık kayıtları üzerindeki çalışmalar erkeklerde işyeri sorunları ve sıkıntıların hızla arttığını gösteriyor.Eminim, durum bizde de farklı değildir. Üstelik erkeklerin hekime görünme, tıbbi veya psikolojik yardım alma oranı kadınlarla kıyaslandığında çok düşük.Anlayacağınız erkekler birbirlerini kıyasıya hırpalıyor ve bunun acısını ya kadınlardan çıkartıyor ya da içlerine atıyorlar.Bunları konuşmayı daha ne kadar zaman erteleyeceğiz?