Şu sıralarda alışveriş merkezlerine uğradıysanız, görmüşsünüzdür.

Herkes bir mağazadan ötekine koşuşturuyor.

Daha önce de yazmıştım...

Böyle zamanlarda yüksek bir yerin üzerine çıkıp "dostlar bu telaş, bu koşuşturma ne için?" diye sormak geliyor içimden. Ama biliyorum, herkes bir an bile duraksamadan aynı cevabı verecek: "Sevdiklerimizi sevindirmek için..."

Neden? Çünkü yılbaşı hediyesi seçmeye çalışıyorlar.

İyi de, peki yüzlerdeki bu sıkıntı, gözlerdeki bu bezginlik ifadesi neyin nesi?

İrademiz dışında yönlendirilip durduğumuzdan mı?

Hesapsız kitapsız sevinçleri kupkuru bir takvime bağlamaktan mı?

Yoksa sevdiklerimizin sevineceğinden bir türlü emin olamadığımız için mi?

Şimdi "medya pembişleri"nden birileri bu satırları okuyup beni durup dururken tatsızlık çıkarmakla suçlayacaktır. Onu da anlarım ama yapıp ettiklerimizi hiç mi kurcalamayalım, hiç mi sorgulamayalım?

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