Tarif etme ve adlandırma biçimlerimiz niyetlerimizi ve hesaplarımızı ele verir.***
Nikki Haley...
Böyle tanınıyor.
Böyle tanıtılıyor.
Böyle tanınsın isteniyor.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi.
Nikki...
Bu ad onun sert ve kariyerist yüz hatları sevimlileştiriyor, rengini açıyor, kimliğini alabildiğine Amerikanlaştırıyor.
Haley mi?
Kocasından aldığı bu soyadı onun gelecekte siyasetin yeni "kuyruklu yıldızı" olacağının ya da yıldızlı semalarda şöyle bir görünüp geçeceğinin habercisi mi acaba?
Ama bir de şöyle düşünelim...
45 yaşındaki Nikki gerçek adıyla ajanslarda yer alsaydı...
Yani Nimrata
diye anılıp bilinseydi...
Şu son BM oylamasındaki hali tavrı, ona bakanlarda kim bilir nasıl duygular uyandıracak, nasıl buruk gülümseyişlerle karşılanacaktı?
Urduca'da Nimrata "tevazu
" demek, "yüce gönüllülük, cömertlik
" demek...
Nimrata Nikki Randhawa Haley 1972'de South Carolina'da Bamberg kasabasında dünyaya gelmiş.
Pencap'tan gelip ABD'ye yerleşmiş Sih bir ailenin kızı
.
Post-kolonyal dünya
böyle bir yer işte!
Hindistan'dan gelmiş bir ailenin kızı Trump'ın Kudüs kararına karşı çıkarsanız, sizi şöyle yaparız böyle yaparız diye BM kürsüsünden dünyayı tehdit ediyor.
***
Nikki Haley'in BM Büyükelçiliği'ne tayini 25 Ocak 2017'de senato tarafından onaylandığında ABD Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesine koyduğu yazıya "Güney Asyalı Göçmenlerin Kızı BM Büyükelçisi oldu
" başlığı atılmıştı.
İyi taktik, doğrusu!
Göçmen düşmanı bir iktidar "göçmen hizmetliler
"in arkasına saklanıyor.
Bir nokta da şu...
Trump, BM'ye Nikki Haley'i atarken "Haley, geçmişleri ve bağlantıları ne olursa olsun, insanları bir araya getirme ve anlaşma konusunda
özel bir yeteneğe sahip" demişti.
Şimdi buyrun, hanımefendinin oylama öncesi attığı tvitini hatırlayın...
"Yardım ettiklerimizin oylamada bizi hedef almasını istemiyoruz, hepsini tek tek bir kenara yazacağız
."
Nasıl ama Nimrata Nikki
Rhandawa'nın "anlaşma"
yeteneği! Peh!
Oylama sonrası öfkeyle ellerini kavuşturup oturuşunu
ise hep hatırlayacağız.