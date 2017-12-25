Tarif etme ve adlandırma biçimlerimiz niyetlerimizi ve hesaplarımızı ele verir.

Nikki Haley...

Böyle tanınıyor.

Böyle tanıtılıyor.

Böyle tanınsın isteniyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi.

Nikki...

Bu ad onun sert ve kariyerist yüz hatları sevimlileştiriyor, rengini açıyor, kimliğini alabildiğine Amerikanlaştırıyor.

Haley mi?

Kocasından aldığı bu soyadı onun gelecekte siyasetin yeni "kuyruklu yıldızı" olacağının ya da yıldızlı semalarda şöyle bir görünüp geçeceğinin habercisi mi acaba?

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Ama bir de şöyle düşünelim...45 yaşındaki Nikki gerçek adıyla ajanslarda yer alsaydı...Yanidiye anılıp bilinseydi...Şu son BM oylamasındaki hali tavrı, ona bakanlarda kim bilir nasıl duygular uyandıracak, nasıl buruk gülümseyişlerle karşılanacaktı?Urduca'da Nimrata "" demek, "" demek...Nimrata Nikki Randhawa Haley 1972'de South Carolina'da Bamberg kasabasında dünyaya gelmiş.böyle bir yer işte!Hindistan'dan gelmiş bir ailenin kızı Trump'ın Kudüs kararına karşı çıkarsanız, sizi şöyle yaparız böyle yaparız diye BM kürsüsünden dünyayı tehdit ediyor.Nikki Haley'in BM Büyükelçiliği'ne tayini 25 Ocak 2017'de senato tarafından onaylandığında ABD Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesine koyduğu yazıya "" başlığı atılmıştı.İyi taktik, doğrusu!Göçmen düşmanı bir iktidar ""in arkasına saklanıyor.Bir nokta da şu...Trump, BM'ye Nikki Haley'i atarken "Haley, geçmişleri ve bağlantıları ne olursa olsun,özel bir yeteneğe sahip" demişti.Şimdi buyrun, hanımefendinin oylama öncesi attığı tvitini hatırlayın...."Nasıl ama Nimrata NikkiRhandawa'nın "anlaşma"yeteneği! Peh!Oylama sonrasıise hep hatırlayacağız.