İnsanlar bir bir kayıplara karışıyor. Bazı şeyler bıçakla kesilmiş gibi ortadan kayboluyor. Kalanlar yavaşça sisin içinde yok oluyor. Geriye sadece bir çöl kalıyor. (HARUKİ MURAKAMI/ Sınırın Güneyinde, Güneşin Batısında)

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Yine bir oda. En azından bir ortak noktamız var hala: Bir sürü oda. Boş sayılmaz, dolu desen dolu değil; dengeyi lehimize çeviren varlığımızla pencereyle gardırop, banyoyla masa, komodinle olmazsa olmaz yatak arasındaki mesafeye bakıyoruz. Dışarıdaki kentlerin önemi yok. Ben kendi odalarımdayım, sen kendi odalarındasın ve aramızda sonu görünmez bir boşluk var. Bir de yolculuk. İkimiz de biliyoruz bunu.Bizim kaçışımızda böyle. ("Üç Harfli Kelime: Aşk" adlı seçkiden)Yaşlılar beni ta ilk gençlik çağımdan beri büyülemiştir. Çocukken peşlerinden koşar, onlara hayret eder, anlatacak çok şeyleri olanların eteklerinden tutup hiç bırakmamak isterdim. Bir şey anlatmaya üşenecek kadar tembel olanları görünce nutkum tutulurdu. Onlar,dı; sadece yaşlı kılığına girmiş gibiydiler. (/Sinek Azabı), içindekidibe sürüklenirken, eğer tekbir salise pişmanlık duyarsa yalnızlığından,tek bir salise tereddütederse tercihinden, işte oan kişinin felaketibaşlar. Panik acıyıgetirir. (/Kinyas veKayra)Boğa güreşi seyircilerini görünce iğrenti hissettim:ve sert bir neşe ile damgalanmış yüzler (...) İnsanlar, hayvanlardan aşağı olunca insanlıklarını inkar etmiş oluyorlar, zira gerçekte hayvanlardan üstünler. (/Özgürlüğün Romanı)Diyorsunuz ki,! Durmadandeğişiyor, rengi, akıntısı, dalgası,balıkları. Ama bu değişimleri içinseviyorsunuz denizi. Herhangibir denizi değil, kendi denizinizi. (/Çığlık)

İnsanlar doğruyu bilerek söylemez-neredeyse her zaman ağızlarından kaçırırlar. (LAWRENCE DURRELL/Balthazar)

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Haftanın Şarkıları

- Sürünüyorum/Gülden Karaböcek

- It's A Lovely Day/Living Theater

- Ain't No Cure For Love/ Leonard Cohen

- Suya Hapsettim/Deniz Seki

- My Theiving Heart/Sivert Hoyem