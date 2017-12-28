Hainlerin tankçılarına...

Meclis'i bombalayan uçakların pilotlarına...

Halka ateş açanlara o günler boyunca tek laf bile etmeyenler...

Aradan geçen zamanın verdiği rahatlıkla Fetöcü alçakları durduranlara "it" demeye kalkıştılar.

Şaşırdık mı?

Hayır!

O gece darbecilerin tanklarının geri çekilip açtığı yoldan elini kolunu sallayarak geçen adam bunların genel başkanı değil miydi?

Ama bu noktaya geleceğimiz de belliydi.

Apaçık suç olanın hesabını sormakta geciktikçe;

Fetö davaları zamana yayıldıkça (Çengelköy direnişinin davası hâlâ başlamadı!); birtakım adamlar gargaraya getirilip tahliye edildikçe bazıları da cesaret bulup 15 Temmuz kahramanlarına saldırmaya başlıyor.

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