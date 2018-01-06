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'dan Gazeteciye tokat gibi sözler

Cumhurbaşkanı 'da Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin küstah sorusuna tokat gibi bir cevap verdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Gazeteciye tokat gibi sözler

gazetecinin MİT tırları olayını hatırlatarak, Türkiye'nin terör örgütlerine yardım gönderip göndermediğini, Türkiye'yi itham eden bir dille sorması üzerine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan'dan Fransız Gazeteciye tokat gibi sözler

"FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN!"

Suriye'ye kim silah gönderdi? Sorunuzu anlamadım.

FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Gazeteci gibi değil, tam FETÖ'cü gibi konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı, şimdi onlar içeride, hapisteler.

"ABD'NİN 4 BİN TIR SİLAHINI NİYE SORGULAMIYORSUN?"

Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da, ABD'nin Suriye'ye getirdiği 4 bin tır silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya, bunları niye yazmıyorsun?

"KARŞINIZDA BUNLARI YUTACAK BİRİSİ YOK!"

Sorularınızı sorarken hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok! FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Gazeteciye tokat gibi sözler
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