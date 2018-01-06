Evlenme yaşı 18

Başbakan Binali Yıldırım
dün cuma namazını Ankara Hamamönü'ndeki Tacettin Dergâhı Camisi'nde kıldı. Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi:
EVLENME YAŞI 18:
(9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğine dair tartışmalar) Ergenlik, buluğa erme işi ayrı bir iştir. Evlenme yaşı Türkiye
kanunlarında bellidir. 18 yaş
ını ikmal edenler evlenme hakkına kavuşur. Bundan önce yapılan evlilikler yasadışıdır, ayrıca büyük mağduriyetlere de sebep olmaktadır. Geçtiğimiz aylarda bir yasayla bu mağduriyetleri gidermeye çalıştık. Maalesef kendimizi iyi ifade edemediğimiz için o mağduriyetler bugün de devam ediyor. Diyanet
'in açıklamasını gençlerin ergenlik, buluğa erme çağlarıyla ilgili bir değerlendirmek lazım.
TİYATRO DAVA:
ABD'de görülen dava, siyasi bir nitelik kazanmıştır. Uydurma delillerle kendileri suç işleyen insanların şahitliğiyle oluşturulmaya çalışılan ve uluslararası hukuk normuna uymayan bir tiyatro şeklinde. Sonucu önceden kararlaştırılmış, senaryosu hazırlanmış bir oyun gibi davayı bütün dünya izledi.
KAMU MENFAATİ:
(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması) Kamu adına hizmet edenler, vatandaştan yetki alanlar, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumunda. Kamu yararı gözetmeyen veya haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunun yolu da mahkemelerdir. Bu, ilk değil. Daha önce de çeşitli partilerden belediye başkanları, kamu yöneticileri hakkında hukuki ve idari işlemler yapılmıştır.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ:
İçişleri Bakanımızın uyuşturucu bağımlılığı konusunda gelinen noktaya dikkat çekmek için kendince bir üslupla bunu kamuoyu gündemine taşındı. Bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. İster İçişleri Bakanı ister Başbakan ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir.
TASVİP ETMEYİZ (Abdullah Gül aday mı olacak?):
2019'da seçim olacak,
herkes meydana çıkacak.
"Ben varım"
diyen milletten
boyunun ölçüsünü
alacak. Abdullah
Bey bu partide beraber
yola çıktığımız
bir arkadaşımız.
Abdullah Bey,
davamızla ilgili
görüşlerini her
zaman bizimle
paylaşabilir.
Biz de gerekli
şeyleri onunla
paylaşırız.
Kamuoyunda
bir tarafmış gibi
değerlendirmeler
yapmasını
doğrusu biz
tasvip etmeyiz.
Mehmet Akif İnan Vakfı'nın açılışının ardından Tacettin Dergâhı Camisi'ne geçen Başbakan Binali Yıldırım yolda vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım Tacettin Veli türbesini ve Muhsin Yazıcıoğlu
'nun mezarını ziyaret edip dua etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Hamamönü'nde açılışı yapılan PTT Kargo'dan El-Bab'a yardım paketi de gönderdi. El Bab'a canlı bağlantı da yapan Yıldırım, "Ankara'dayız, oradaki bütün çalışma arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Cumanız mübarek olsun" dedi.