Provokatör muhabir Laurent Richard FETÖ tetikçisi çıktı







Cumhuriyet gazetesi de Richard'ın sorusunu büyük bir sevinçle anında haberleştirmişti



AZILI FETÖ'CÜLERİN ARKADAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'MİT TIR'ları" ile ilgili soruyu soran Richard, firari azılı teröristlerle sosyal medya hesabı Twitter'da takipleşiyor. Richard'ın, azılı FETÖ'cüler, Can Dündar, Ahmet Sefa Yayla ve Mahir Zeynalov'un arkadaşı olduğu ve twitter'dan takip ettiği ortaya çıktı.





Türkiye'nin Bayırbucak Türkmenlerine gönderdiği yardımı engelleyen FETÖ'nün TSK, emniyet ve yargı içerisindeki militanları MİT TIR'larını durdurarak Türkiye'yi uluslararası arenada 'teröre yardım eden ülke' konumuna düşürmek istediler. Fakat başarılı olamadılar. Ardından ise örgütün gazetecilerinden Can Dündar'a TIR'ların görüntüleri verildi. Dündar da Cumhuriyet gazetesinde bunları yayınlamıştı.