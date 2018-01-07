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Milletvekili gözaltına alındı

Milletvekili , partisinin programları kapsamında geldiği İzmir'de, hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle dün gece gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir'in adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 7.1.2018 12:25
HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı

Milletvekili , partisinin bir programı kapsamında dün İzmir'e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi'ne gitmek istedi. Polisler tarafından durdurulan Baydemir'e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi.

Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemir'in Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine gözaltına alındığı bu sabah adliyeye götürülerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınacağı ifade edildi. Baydemir'in 27 Aralık 2015 tarihinde Şırnakın Cizre ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlari Kanunu'na muhalefet' suçundan hakkında dava açıldığı bu nedenle ifadesinin alınacağı kaydedildi.

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HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı
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