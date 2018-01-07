Kumpas davasının yargıcı Richard Berman itiraf etti

ABD
'de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın yargıcı Richard Berman
, 2014'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
bağlı Yüksel-Karkın- Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katıldığını itiraf etti.
AA muhabirinin, Berman'ın, YKK Avukatlık bürosunun organizasyonuyla geldiği Türkiye'de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkındaki soruları üzerine, yargıcın basın ofisi, Berman'ın daha önce yaptığı konuyla ilgili önceki genel değerlendirmelerini göndermekle yetindi.
DAVETE GİTTİM, FATURALAR ÖDENDİ
Türkiye seyahatinin ve otel faturalarının FETÖ tarafından ödenmesi konusunda Berman'ın açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor.
Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014'te İstanbul'da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti.
Yargıç Berman, sempozyum davetini kabul ettiğinde bu avukatlık bürosunun İstanbul'da önde gelen hukuk firmalarından biri olduğunu ileri sürdü.
?FETÖ ABD İMAMI DA ORADAYDI
Yargıç Berman'ın İstanbul'da Four Seasons Hotel'de 2203 No'lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı.
Berman'ın 6 Mayıs'ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 euro ödeme yapıldığı basına yansımıştı.
Konuyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu sempozyum tarihinde otelde kimlerin konakladığını da araştırması üzerine otelde aynı tarihte örgütün ABD imamı Faruk Taban'ın da kaldığını ve sempozyuma katıldığı bilgisine ulaştı.
FETÖ'YE ROPÖRTAJ VERMİŞTİ
Başsavcılık, söz konusu sempozyumun
FETÖ tarafından finanse edildiğini, konaklama
ve ulaşım giderlerinin YKK hukuk bürosunca
karşılandığını tespit etti.
"Adalet ve Hukuk Devleti" başlıklı sempozyumda "Bağımsız ve Etkin Yargı" konulu panelin moderatörlüğünü yapan Berman, konuşmasında Türkiye'deki hukuk sisteminin tehdit altında olduğunu savunmuştu.
Aynı dönemde FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman gazetesine de röportaj veren Berman, 17 Aralık sürecinde hukuksuz dinlemeler yaptıkları ortaya çıkan polis müdürlerinin görevden alınmasının "hukuk devletine saldırı" olduğunu ileri sürmüştü.
HEPSİ FETÖ'CÜ ÇIKTI
İstanbul'daki Astoria alışveriş merkezinde bulunan söz konusu hukuk bürosuna, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığın talimatı ile operasyon düzenlenmişti.
Operasyon kapsamında çok sayıda dökümana el konulurken, büronun ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın'a ulaşılamamış ve yurt dışına çıktıkları tespit edilmişti. Büronun sahipleri halen firari konumda bulunurken 12 avukat ise gözaltına alınmıştı. Berman, görevi Preet Bharara
'dan devralmıştı.
YARGI KUMPASINI BİRLİKTE YÜRÜTTÜLER
İş adamı Rıza Sarraf
avukatları aracılığıyla 31 Ağustos 2016'da mahkemeye verdiği 21 sayfalık dilekçe ve 240 sayfalık eklerinden oluşan başvuruda, Berman'ın FETÖ'ye yakın YKK avukatlık bürosunun paneline katılmasını gündeme getirerek yargıcın taraflı olacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. O dönem New York
Güney Bölgesi Başsavcısı olan Preet Bharara ise mahkemeye sunduğu dilekçede Sarraf'ın, reddi hakim talebinin kabul edilemez olduğunu savunmuş ve talebin mahkeme tarafından reddedilmesini istemişti.
ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatları, FETÖ mensubu, firari eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye "hatalı yargılama" itirazında bulunmuştu.