28 Şubat davası sürüyor

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan bazı kişilerin talebini reddetti. Heyet, sanık beyanlarının isim sırasına göre değil iddianamedeki sıraya göre alınması talebini de kabul etmedi.

Daha sonra söz alan sanıklardan Çetin Doğan, duruşma savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasının yeniden ele alınmasını istemini dile getirdi. Dosyada bulunan "27 Nisan Batı Harekat Konsepti" belgesinin tahrif edildiğini ve bu belgenin sahte olduğunu öne süren Doğan, "Öyle ki bir ilgi koyuyor tahrif ettiği belgede, yayınlama tarihinden daha sonraki bir tarih." dedi.

"Batı Harekat Konsepti belgesinin aslını buldum." diyerek dosyadaki belgenin orijinali olduğunu öne sürdüğü bir belgeyi mahkeme heyetine sunan Doğan, mahkeme başkanının, "Bunu nereden bulduğunu" sorması üzerine, DGM'de açılan ve suç unsuru bulunmayan bir dava dosyasından aldığını söyledi.

ÇETİN DOĞAN 'IN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

"Soruşturma sürecinde Genelkurmay ile yazışmalar yapılmış. Genelkurmaydan bu evrakları gönderenlerin tamamı tutuklandı. O yüzden evrakların asıllarının yeniden sorularak getirtilmesini ve savcının mütalaasını yeni baştan ele almasını talep ediyorum." diyen Doğan'ın talepleri, mahkemece reddedildi.

Duruşmada, daha sonra sanıkların mütalaaya karşı beyanları dinlendi. Sanıklardan Abdullah Kılıçarslan, davanın delilleri arasındaki 5 numaralı CD'nin delil kabul edilemeyeceğine yönelik bilirkişi raporu bulunduğunu, dolayısıyla bu CD'deki verilerden yola çıkılarak suçlanamayacağını söyledi. "Batı Çalışma Grubu ile ilgim yok. Telefon rehberi ve kimlik kartı iddiaları gerçeğe uygun değil." diyen Kılıçarslan, beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olduğunu, Genelkurmay Başkanlığına bir kez Irak'ın kuzeyindeki operasyonla ilgili gittiğini belirterek, "Onun dışında konuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Yayınlanan emirlerle ilgim yok. ÖKK'da da herhangi bir emir yayınlanmamış. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

"DELİL KABUL EDİLEMEZ" İDDİASI

Sanık Ümit Şahintürk, suçun işlendiği tarihlerde başka görevlerde olduğunu, bunun görev safahatıyla da belgelendiğini belirterek, beraat talep etti.

Sanık Ahmet Dağcı, teknik personel olarak görev yaptığını, uzmanlık alanının bilgisayar olduğunu ifade ederek, "Sahip olduğum sıfat ve rütbe itibarıyla bu faaliyetin içinde bulunmam mümkün değil." diye konuştu.

Ahmet Nazmi Solmaz, BÇG'nin telefon rehberi olduğu belirtilen 5 numaralı CD'deki verilerle ilgili dava açıldığını ancak bu CD'nin delil kabul edilemeyeceğine ilişkin bilirkişi raporu bulunduğunu dile getirerek beraat istedi.

Sanık Aydan Erol ise kendilerinden ilticaya müzahir örgütler hakkında bilgi istendiğini ve o dönemde bunun kanuna uygun olduğunu kaydederek, "Yasalarda suç teşkil etmeyen fiil nedeniyle üstüme suç atılması, anayasaya aykırı." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı, Erol'un beyanı sırasında salonda bulunan bir kişinin sözleri üzerine tepki göstererek, "Bakın, 35-40 yaşında insanlarsınız. Her defasında ben söylerken utanıyorum, siz utanmıyorsunuz. Ayıp. Kimdi o konuşan? Bundan sonra sadece dışarı çıkartmam, idari para cezası da veririm. Kimdi o tespit edemedim. İnsansa çıksın, değilse orada oturmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, müvekkilinin savunmasının ardından, Çetin Doğan'ın taleplerinin reddinin içine sinmediğini ifade ederek, "Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianame ve Muharrem Köse'nin gönderdiği evraklarla hareket edersek, yanlış yaparız." sözlerini kullandı.

Avukat Erol Aras ise müvekkili İsmail Hakkı Karadayı'nın sağlık durumuna ilişkin hastane raporunu mahkemeye sunarak, beyan için şubat sonuna kadar süre talebinde bulundu.

Duruşmaya sanık beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.