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İslam düşmanlığı gözlerini kör etti

ayarlı medya Sözcü ve Cumhuriyet'in başlattığı ardından ise ile firari FETÖ'cülerin algı operasyonuna ortak olduğu 'e yönelik çirkin provokasyon bir ahlaksızlığa daha imza atıldı. Karaciğer hastası ve karnı hastalıktan dolayı şişmiş olan Brezilyalı ın fotoğrafını kullanan provokatörler bu olayı, ''Bolu'da 8 aylık hamile kız'' diye da servis ettiler.

Giriş Tarihi: 7.1.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 02:00
İslam düşmanlığı gözlerini kör etti

da belli kesimler tarafından Brezilya'da yaşayan hasta bir çocuğun 2016 yılında hastanede çekilmiş bir fotoğrafı kullanılarak alçak bir algı operasyonu yapılmak istendi ancak gerçek anında ortaya çıktı.

BREZİLYALI KÜÇÜK KIZ ÜZERİNDEN ÇİRKİN SALDIRI
Karaciğer hastası ve karnı hastalıktan dolayı şişmiş olan Brezilyalı ın fotoğrafını kullanan provokatörler bu olayı, ''Bolu'da 8 aylık hamile kız'' diye sosyal medyada servis ettiler.

Geçirdiği hastalıktan dolayı karnı şişen küçük kızın fotoğrafını 'e ve İslam'a saldırmak için kullanan provokatörlerin bu iğrenç yalanı ile birlikte rezilliğin ve ahlaksızlığın ne seviyeye gelmiş olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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İslam düşmanlığı gözlerini kör etti
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