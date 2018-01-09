Yenikapı ruhuyla Erdoğan’a destek

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Bahçeli toplantıda gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu:
ERDOĞAN'A DESTEK:
Bu süreci başlatmış olan kişi, bu konuda bir hak elde etmek arzusu taşıyor. Öyleyse Cumhurbaşkanı
adayı olmak en tabii hakkı. Anayasa değişikliği halk oylamasındaki, Yenikapı ruhu ile hareket ederek destek vereceğimizi söylüyoruz. Benim aklım hep Türkiye'dir. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yok. Genel başkan aday olmayacak. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendisi milletvekilliği seçimlerine girer.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar net.
YENİKAPI RUHUNA SADIĞIZ: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
halk oylaması ile kabul edilmiştir. 3 Kasım 2019'daki seçimlerle uygulamaya bütün kurum ve kuralları ile beraber geçecek. Süreci gölgelemek, ayrımlarla her türlü kaosu davet etmek doğru değil. Anayasayı değiştirip yeni sisteme geçmeye katkı sağlayanlar, "Siyasi şartlar değişti, ben şunu düşünüyorum" deme şansına sahip değil. MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Anayasada beraber hareket ettiğimiz parti ile beraber sonuç almanın Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır.
PAZARLIK AHLAKİ OLMAZ:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği anda MHP önceki sözlerinin arkasında durarak, eğer Recep Tayyip Erdoğan veya herhangi birisi Cumhurbaşkanı olduğunda, "Hükümetin içinde biz şu kadar bakan isteriz" gibi bir ahlak dışı davranışın içinde olamaz. Seçilecek olan kişi yürütmeyi kendisi kurar, kendisinin bileceği iştir. Cumhurbaşkanı'ndan da bunu kabul etmemesini isterim. MHP'nin hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz.
ERKEN SEÇİM DOĞRU DEĞİL:
Erken seçim doğru değil. İran karışıyor. Böyle bir ortamda kim hangi erken seçimi hangi maksatla düşünüyor? Türkiye'nin normal sürece geçinceye kadar onu gölgeleyecek bir yola sapmak doğru değildir.
İTTİFAKLAR YASAL HALE GELSİN:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse MHP diyor ki, "Bugün veya yarın, bazı gelişmeleri de göz önüne alarak siyasi partiler ve seçim kanununda acaba bir 'ittifak' kavramı yer alabilir mi, nasıl olabilir?" Tartışılmasını öneriyor. Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım.
SEÇİM BARAJINA YÜZDE 12 ESPRİSİ
Yüzde
10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullandığımız zaman basında yer alır almaz televizyonda daimi personel halinde gelmiş yorumcular, 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir. Onun için yüzde 10 ağır' demektedirler. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Her türlü tartışmadan sıyrılmak için yüzde 12 olsun. Başka türlü ne söylemiş olsam tartışacaksınız. MHP'yi yerden yere vuracaksınız o anlaşılıyor. Yüzde 12 olursa hayırlı olur. MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'nda 'baraj 12'dir yürüyün hedefe' deme şansını yakalarım.
ABDULLAH GÜL DOLDURUŞA GELMEMELİ
Sayın
Abdullah Gül Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde özel bir yeri olan şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan Bey ve parti kurucusu arkadaşlarla önemli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Türkiye'nin bugünkü konjonktüründe, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında yarar vardır. Abdullah Gül'ün "Ben adayım" diye ortaya çıkması izah edilemez. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır.
BEKA İÇİN ÜÇ UNSUR
Beka meselesinde üç unsur var. Birincisi PKK ve FETÖ terörü ile kararlı bir şekilde mücadele etmek. İkincisi mutlak surette uzlaşıcı bir üslup kullanmak.Üçüncü olarak da Türkiye'yi kaosa ve krize sokabilecek yaklaşımlardan ve beyanlardan uzak durmak.
MHP terörle kesintisiz ve kararlı mücadelenin gerçekleştirilmesi için iktidara tam destek vermekte. Terörün kökü kazınmalı. İç ve dış unsurları tamamen ortadan kaldırılmalı. Bu PKK terörü için geçerli olduğu kadar FETÖ terörü için de geçerlidir. 20 Temmuz'dan bugüne kadar önemli başarılar elde edilmiştir. Terör odaklarının tamamen tüketilmesi ve yok edilmesi için faaliyetler sürdürülmektedir.
FETÖ'NÜN KÖKÜNDEN KAZINMASI LAZIM
15 Temmuz Türkiye'miz açısından bir yüzkarası. Buna sebep olan her unsur tamamen yargı önünde hesap vermelidir. FETÖ'nün bütün unsurlarıyla kökünden kazınması lazım. Yargı yoluyla cezalandırılmasındaki kararlılık sürdürülmektedir. ABD eğer Türkiye ile değerlendirme yapmayı tercih ediyorlarsa, Pensilvanya'yı Türkiye'ye göndermeli ve Türk yargısının önüne çıkarmalı. Bunun haricindeki ABD'nin takip ettiği yol yol değildir. Suriye'yi, İran'ı, FETÖ'yü terörü karıştıran Amerika. Böyle bir gerçeklik karşısında nasıl dost müttefiklik ise Amerika buna karar vermeli.
(Rıza Sarraf davası) Suç Amerika'da işlenmişse Amerikan yargısı, Türkiye'de işlenmişse Türk yargısının yargılaması lazım. ABD Sarraf'ı paketleyip bize göndersin, delillerle birlikte. Amerika ne oluyor ki Türk'ün egemenlik hakları üzerinde söz sahibi oluyor.
'BAHÇELİ BİR ADIM ATTI'
AK
Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Bahçeli'nin "ittifak" açıklamasını takdirle karşıladıklarını söyledi. Turan, şöyle konuştu: "Anayasa değişikliğinden sonra uyum yasaları zorunlu hale geldi. Çok sayıda kanunun revize edilmesi gerekir. Uyum yasaları sadece AK Parti'nin görevi değil. Tüm partilerin katkı sağlamasını istiyoruz. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi değil. Bütün partiler katkı sağlamalı. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da olumlu karşılıyoruz. Partimizin yetkili kurulları toplanacak ve gerekli açıklamayı yapacaktır. Sayın Bahçeli bu konuda bir adım atmıştır."