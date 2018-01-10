Adil Öksüz, oteldeki kameraların yönünü değiştirtmiş

Otel sahibi O.K. ile otel müdürü K.E.'nin ifadelerine göre ByLock da kullanan Adana'nın üst düzey örgüt yöneticilerinden oluşan 15 kişi otelde toplandı. Toplantı öncesi otel personelinin büyük bölümü izne çıkarıldı. K.E.'nin organizatörlüğünde örgüt üyeleri toplantıya kafileler halinde geldi. Otelin Adamus Salonu'nda Adil Öksüz başkanlığında toplantı yapan örgüt üyelerine çay götüren personele, "Kameraların yönünü değiştirin" talimatı verdi. Öksüz, talebini geri çeviren personele bir süre sonra telefonda otel müdürü K.E.'yi verdi. K.E., "Ne istiyorlarsa yap" talimatı verdi. Kameraların yönü ölü noktalara doğru çevrildi. İki personelin hizmet verdiği örgüt toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.





FİRARİ ÖKSÜZ ELİMDEN TEPSİYİ ALDI



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 26 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan otel sahibi O.K, otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmada şüpheli K.E'nin müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde örgütsel toplantılar düzenlediği, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edilmişti. Resepsiyonist A.K. verdiği ifadede şunları söyledi: "Toplantı öncesi otelde pek alışık olmadığımız önlemler alındı.



(Güneş Işığı Otel'in Müdürü Kemal E.)



KAMERALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEMİ İSTEDİ



Personelin büyük bölümü izinli sayıldı. Benimle birlikte bir kaç kişi daha kaldı. Toplantı odasına çay götürdüğümde gazete ve televizyonlardan tanıdığım Adil Öksüz elimden tepsiyi aldı. Kameraların yönünü değiştirmemi istedi. Bu talebini geri çevirdiğimde otelin müdürünü arayıp, bana uzattı. Aldığım talimatla kameraların yönünü değiştirdim" dedi.





(Güneş Işığı Otel'in Müdürü Kemal A'nın Eşi ve otel çalışanı )



ÇAĞRIYA UYDU BANK ASYA'YA PARA YATIRDI



Şüpheli K.E'nin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısına uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E'nin de sosyal medya üzerinden örgüt elebaşı hakkında paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında terör örgütünün sözde, 'Hava Kuvvetleri İmamı" firari Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle bu otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı belirlenmişti.



YEMEK SERVİSİ YAPARKEN ÖZELLİKLE BAKTIM...



Otelde iki personelin servis yaptığı örgüt toplantısının yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenildi. O gün izinli olan ancak çalışması istenen bir personel ise şunları söyledi verdiği ifadede: "Otelin müdürü K.E. beni arayıp, 'Otelin üst katında 12 kişilik kahvaltı hazırla' dedi. Ben de kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltı yapıldıktan sonra aşağı inip sohbet toplantısını başlattılar. Mesaim bittiği halde dışarıdan gelen yemeği de servis etmem söylendi. Servisi yaptıktan sonra otelden ayrıldım. Yemek servisi yaparken özellikle kameralara baktım. Tüm kameralar çevrilmişti..."









