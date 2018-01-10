FETÖ tetikçisi gazeteden skandal yayın!

Her fırsatta FETÖ propagandası yapmaktan geri durmayan Cumhuriyet Gazetesi, bu kez başta 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı şehitleri olmak üzere"şehitlikten, şehadet' kavramlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından topluma anlatılmasından rahatsız oldu.

ONLARCA BAŞLIK ARASINDAN SADECE ŞEHİTLİK KAVRAMINA TAKILDILAR

Cumhuriyet Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumu milli ve manevi değerler konusunda doğru bilgilendirilmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlediği onlarca konu başlığından "şehitlik, şehadet ve ümmet bilinci" gibi başlıkları haberine taşıyarak bir kez daha İslam'a olan tahammülsüzlüğünü ortaya koydu.

SADECE OKULLARDA DEĞİL HER YAŞ GRUBUNA ANLATILIYOR

Cumhuriyet'in aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlı toplumun tüm kesimlerine milli ve manevi değerlerin anlatılması konusunda belirlenen başlıklardan sadece bir kaçını seçerek saldırması tepkiyle karşılandı. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz gibi birçok önemli olayda bu milletin vatanı için genç, çocuk demeden nasıl şehadete koştuğunu görmezden gelerek bugün şehitlik ve şehadetten rahatsızlık duyulması art niyetli bir davranış olarak değerlendirildi.

"Sevgi, Merhamet ve Saygı", "Görev ve Sorumluluk Bilinci", "Dayanışma, Paylaşma Yardımlaşma", "Hoşgörü, Alçak Gönüllülük", "Adaletin Özümsenmesi", "İsraf Bilinci", "Emanet Bilinci", "Dürüstlük, Doğruluk", "Anne-Babanın Görev ve Sorumlukları" "Bilinçli Ebeveyn Olmak", "Çocuk Eğitiminde Anne-Baba Faktörü", "Sosyal Sorumluluk ve Görevlerimiz", "Vatan, bayrak sevgisi" gibi birbirinden önemli konuların belirlendiği program Cumhuriyet Gazetesinin yansıtmaya çalıştığı gibi sadece çocukları değil, yaşlısından gencine toplumun tüm kesimlerini kapsamakta.