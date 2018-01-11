FETÖ pilotu, kumpir satarken yakalandı

Konya 15 Temmuz'dan sonra ordudan ihraç edilen F-16 pilotu Kurmay Üsteğmen Levent Yağız, örgüt bağlantısı mahrem abisinin ifadesiyle deşifre oldu. Yağız, kendisi gibi ordudan atılan pilot Kurmay Yarbay Şenol Çetin, Kurmay Binbaşı Aykut Coşkun ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Çevik ile birlikte, kumpir-waffle sattıkları kafeteryada yakalanarak tutuklandı.

Antalya: 8 mahrem imam tutuklandı.

Uşak: 8 örgüt ablası gözaltına alındı. 11 örgüt ablası aranıyor.

Bitlis: Biri üsteğmen, biri astsubay, 3'ü de uzman jandarma 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kırşehir: Eski Kırşehir Müze Müdürü A.G. ve İl Kadastro Müdürü M.E. ile serbest meslek sahibi M.D. gözaltına alındı.

Eskişehir: ByLock kullandıkları belirlenen S.S. ve eşi S.S. gözaltına alındı.

Muğla: Milas ilçesinde, ByLock kullandıkları belirlenen örgütün özel okulunun 2 eski yöneticisi, gaybubet evinde gözaltına alındı.



Halit TURAN-Erdoğan ÖZTÜRK- Fuat TAPAN-Kenan GÜRBÜZ



