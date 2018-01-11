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Filistin'deki gösterilerde 2 çocuk şehit oldu

askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile sınırında ABD’nin ’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli çocuğun şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Protestolarr sırasında 3 Filistinli de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar da var.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 19:41
Filistin'deki gösterilerde 2 çocuk şehit oldu

askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile sınırında ABD'nin 'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli çocuğun şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Filistinlileri idam etmek istiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, El-Beric Mülteci Kampı'nın doğu sınırında 16 yaşındaki Emir Abdulhamid Ebu Musaid isimli Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin kurşunuyla göğsünden vurularak, şehit olduğunu belirtti.

‘Kardeşim Kudüs için canını vermeye hazır’

Aynı olaylar sırasında 3 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Kudra, yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğunu kaydetti.

İsrailli bakandan skandal sözler

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Irak Burin köyündeki müdahalesinde Filistinli bir çocuğun şehit olduğu belirtildi.

KÖYÜN GİRİŞİNDE VURULDU, HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kaynu, Ali'nin özel araçla kaldırıldığı Nablus'taki bir hastanede şehit olduğunu ifade etti.

Trump, skandal Kudüs kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

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Filistin'deki gösterilerde 2 çocuk şehit oldu
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