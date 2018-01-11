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Son dakika: AYM, FETÖ'den tutuklu gazeteciler için karar verdi

Son dakika haberi... , Fetullahçı Terör Örgütü davasından tutuklu gazeteciler ve 'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 17:44

, tutuklu gazeteciler ve 'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.

Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.

FETÖ’cü Zaman Gazetesi’nin başyazarı Şahin Alpay böyle tehdit etmişti

Zaman Gazetesi eski yazar ve çalışanları hakim karşısında


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Son dakika: AYM, FETÖ'den tutuklu gazeteciler için karar verdi
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