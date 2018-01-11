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"a fiilen son veren ilk kurum Cumhurbaşkanlığı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 819 işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla nin, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu olduğunu açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 17:38
Taşerona fiilen son veren ilk kurum Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uygulamasının sona erdiğini bildirdi.

Böylece 'nin, taşeron uygulamasına son veren ilk kamu kurumu olduğunu vurgulayan Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde alt işveren taşeron işçisi olarak görev yapan 819 personelin bulunduğunu kaydetti.

819 TAŞERON İŞÇİ...

Kalın, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bu kişilerin "hizmet sözleşmeli" statüde istihdam edilmeye başlandığını vurgulayarak, "İlgili çalışmaların tüm kamu kurumlarımızda en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu oldu." ifadesini kullandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kamu sektöründe taşeron uygulamasının kaldırılması için beklenen adım Cumhurbaşkanı 'ın talimatları doğrultusunda atılmış, ilgili düzenleme 696 sayılı ile yapılmıştı. Bu çerçevede, taşeron işçilerinin kamu işçisi olması yönünde çalışmalar başlatıldı.

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