Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması!

Taşeron işçi konusu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taşeron işçilerin sorununu bu hafta içinde çözüyoruz, Meclis'e gelecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz." dedi.Başbakan Yıldırım da "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz." dedi.