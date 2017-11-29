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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklaması!

Giriş Tarihi: 29.11.2017 17:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması!

konusu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi! Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nin ardından Erdoğan, "Taşeron işçi meselesini bu hafta hallediyoruz" dedi.

konusu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Taşeron işçilerin sorununu bu hafta içinde çözüyoruz, Meclis'e gelecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz." dedi.Başbakan Yıldırım da "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması!
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